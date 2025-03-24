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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonlarında 11 Şahsa İşlem Yapıldı

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonlarında 11 Şahsa İşlem Yapıldı
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Düzce'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 11 şahsa işlem yapıldı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Düzce'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde 11 şahsa işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 17-23 Mart tarihlerinde 15 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 17 adet kaçak kazı malzemesi, 70 kilo kaçak tütün, 3 adet kaçak tablet, 8 adet sahte plaka, 27 adet elektronik sigara, 280 paket kaçak sigara, 14 adet kaçak cep telefonu, 37 adet kaçak bilgisayar malzemesi, 3 adet kaçak dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda Kaçakçılıktan 11 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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