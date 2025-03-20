Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: 27 Olaya Müdahale

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan çalışmalarda 27 olaya müdahale edilirken 19 kişiye işlem yapıldı.

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bir hafta içinde 27 ayrı olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 19 şahsa işlem yapılırken, 1 adet sahte belge (çek), 35 adet tarihi eser, 31 adet kaçak cep telefonu ve 15,75 litre kaçak alkol ele geçirildi. - DÜZCE