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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: 27 Olaya Müdahale

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: 27 Olaya Müdahale
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Düzce'de yapılan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda 27 olaya müdahale edildi, 19 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmaların kapsamında sahte belgeler ve kaçak mallar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan çalışmalarda 27 olaya müdahale edilirken 19 kişiye işlem yapıldı.

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bir hafta içinde 27 ayrı olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 19 şahsa işlem yapılırken, 1 adet sahte belge (çek), 35 adet tarihi eser, 31 adet kaçak cep telefonu ve 15,75 litre kaçak alkol ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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