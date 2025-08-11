Düzce'de Kaçakçılığa Geçit Yok: 4 Gözaltı

Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 99 bin 800 adet kaçak makaron ve 40 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca FETÖ/PYD ile bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak makaron, tütün ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından 4-10 Ağustos tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 4 ayrı olaya müdahale ederken 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yapılan çalışmada 99 bin 800 adet kaçak makaron, 40 kilo kaçak tütün, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Terör suçlarından 3 kişi alındı

Terörle Suçlarıyla Mücadele ekipleri de FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma şüphelisi 3şahsa işlem yapıldı. - DÜZCE

