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Düzce'de Kaçakçılığa Darbe: 4 Bin Litre Kaçak Akaryakıt ve İçyine Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılığa Darbe: 4 Bin Litre Kaçak Akaryakıt ve İçyine Ele Geçirildi
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, düzenledikleri denetimlerde 4 bin litre kaçak akaryakıt, 100 litre kaçak içki ve 118 adet kaçak içki bandrolü ele geçirdi. İki ayrı operasyonda 2 şahıs hakkında işlem yapılırken, terör suçlarıyla mücadele ekipleri de bir FETÖ şüphelisine işlem başlattı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 bin litre kaçak akaryakıt, 100 litre kaçak içki ve 118 adet kaçak içki bandrolü ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında iki ayrı olaya müdahale ederken 4 bin litre kaçak akaryakıt, 118 adet kaçak içki bandrolü ve 100 litre kaçak içki ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma şüpheli bulunan 1 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma 3-sayfa Terör Polis Düzce

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