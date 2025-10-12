Haberler

Düzce'de Kaçakçılığa Büyük Darbe: 30 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılığa Büyük Darbe: 30 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, son bir hafta içinde 30 bin 200 adet makaron, tütün ve alkol ele geçirildi. Toplamda 4 ayrı olaya müdahale edildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 30 bin 200 adet makaron başka olmak üzeri tütün ve alkol ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 ayrı olaya müdahale edildiği bildirildi.

Bu operasyonlarda 30 bin 200 adet makaron, 3 bin 520 adet elektronik sigara kartuşu, 32 kilo tütün, bin 970 paket sigara, 754 litre içki ve 3 adet cep telefonu ele geçirildiği, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
