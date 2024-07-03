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Düzce'de Kaçak Ürün Operasyonu: 627 Ürün Ele Geçirildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada 627 kaçak ürün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada 627 kaçak ürün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahısların iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 627 kaçak ürün ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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