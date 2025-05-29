Düzce'de Kaçak Silah İmalathanesine Baskın

Düzce'de Kaçak Silah İmalathanesine Baskın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ile parça ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından silah mühimmat kaçakçılığı yapıldığına dair alınan istihbarı bilgiler üzerine yapılan çalışmada Merkez ilçe Çay Mahallesi'nde U.A. isimli şahsın ruhsatsız iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet el yapımı ruhsatsız tabanca gövdesi, 9 adet el yapımı ruhsatsız tabanca namlusu, 107 adet tekli tüfek namlusu, 51 adet çiftli tüfek namlusu, 2 adet üçlü tüfek namlusu, 2 adet havalı tüfek namlusu, 3 adet tabanca şarjörü, 257 adet sürşarjlı test fişeği, 77 adet tabanca fişeği, 1 adet torna makinesi, 2 adet sanayi tipi matkap, 1 adet pulanya makinesi, ve 1 adet pim tezgahı ele geçirildi.

Silah mühimmat kaçakçılığı yapmak maksadıyla ruhsatsız imalathane işleten şüpheli U.A. hakkında 6136 ve 2521 sayılı kanun gereği adli tahkikat başlatıldı. Şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.