Düzce'de Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Bin 200 Dal Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda doldurulmuş 15 bin 200 dal kaçak sigara ele geçirildi.

Ülke genelinde yapılan elektronik sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından Düzce'de de operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 15 bin 200 adet/dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. - DÜZCE