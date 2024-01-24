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Düzce'de Kaçak Sigara Operasyonu: 147 Bin 680 Adet Makaron Ele Geçirildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 16 bin 680'i dolu, toplam 147 bin 680 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet sigara dolum makinası, kompresör ve ekipmanı, 131 bin adet boş makaron, 16 bin 680 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 46 kilogram tütün bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 16 bin 680'i dolu, toplam 147 bin 680 adet makaron ele geçirildi.

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kaçak sigara ile mücadelesi sürüyor. Bu dahilde ekipler yaptıkları operasyonda 2 adet sigara dolum makinası, kompresör ve ekipmanı, 131 bin adet boş makaron, 16 bin 680 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 46 kilogram tütün ele geçirildi. Olayda gözlem altına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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