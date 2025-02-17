Düzce'de Kaçak Etil Alkol ve Aroma Verici Kit Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir iş yerinde 117 litre etil alkol ve 250 adet aroma verici kit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 117 litre etil alkol ve 250 adet aroma verici kit ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE