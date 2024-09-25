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Düzce'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Düzce'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Düzce'de jandarma ekipleri, bir motosikletten çok sayıda kaçak elektronik sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirdi. Yapılan aramada 1.155 paket bandrolsüz sigara, 116 adet elektronik sigara ve diğer kaçak eşyalar bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma alay Komutanlığı ekipleri Akçakoca yolu üzerinde R.Ş. isimli şahsın kullandığı motosikleti durdurdu. Motosikletinin ön kısmında 10 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda bin 155 paket bandrolsüz kaçak sigara, 116 Adet elektronik sigara, 27 Adet Puro, 8 Adet kablosuz kulaklık, 1 Adet powerbank, 1 adet şarj başlığı ve 1 şarj kablosu ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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