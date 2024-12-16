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Düzce'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1230 Litre Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1230 Litre Ele Geçirildi
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri 9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda toplamda bin 230 litre kaçak akaryakıt ve bir para sayma makinesi ele geçirdi. 11 şahıs hakkında işlem yapıldı ve bir kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde bin 230 litre kaçak akaryakıt, 1 adet para sayma makinesi ele geçirdi geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler 9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında 14 ayrı olaya müdahale ederken 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 1 adet para sayma makinesi ele geçirilirken, bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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