Düzce'de Jandarmadan Şok Yol Denetimi: 5 Bin Araç Kontrol Edildi
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında 5 bin 147 araç ve sürücüyü kontrol ederek, trafik ihlali yapan 307 kişiye işlem yaptı ve 38 aracı trafikten men etti.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şok denetimlerini sürdürerek, 5 bin 147 araç ve sürücüyü kontrol etti. İhlal yapan 307 araç sürücüsüne işlem yapılırken 38 araç trafikten men edildi.
Düzce'de jandarmanın sorumluluk sahasında yaptığı çalışmalar ile ilgili 1 haftalık istatistiki bilgiler paylaşıldı. Bu çerçevede ekipler 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen şok yol denetimlerinde; 5 bin 147 araç ve sürücüyü kontrol etti. Trafik kuralları ihlali yaptığı tespit edilen 307 araç sürücüsüne idari işlem yapılırken, 38 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 haftalık süre içerisinde il genelinde sorumluluk bölgesi içerisinde 79 farklı olay meydana gelirken bu olaylarında yüzde 97'si aydınlatıldı. - DÜZCE