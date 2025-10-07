Haberler

Düzce'de Jandarma ve Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu

Düzce'de yapılan çalışmalarda 79 kişi yakalanırken, 26'sı tutuklandı. Güvenlik güçleri 23 bin 743 şahsı sorguladı ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 28 Eylül-5 Ekim2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 bin 743 şahıs sorgulanırken, aranan 79 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 99 mermi, 27 kartuş ve 3 kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

