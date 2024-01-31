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Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri 94 kişiyi yakaladı

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Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı. Ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, 2 kesici alet ve 7 şarjör ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 22-28 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 38 bin 236 şahıs sorgulanırken, aranan 94 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı. Ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, 2 kesici alet ve 7 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Tutuklama Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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