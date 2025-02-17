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Düzce'de Jandarma Şok Uygulama Yaptı: 87 Sürücüye Ceza, 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Düzce'de Jandarma Şok Uygulama Yaptı: 87 Sürücüye Ceza, 10 Aranan Şahıs Yakalandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği şok uygulamada 87 araç sürücüsüne ceza keserken, aramada bulunan 10 aranan şahsı yakaladı. Uygulamada 2 bin 431 şahıs sorgulandı ve 1 adet kurusıkı tabanca ile sentetik ecza ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları şok uygulamada 87 araç sürücüsüne cezai işlem uygularken araması bulunan 10 şahıs yakalandı.

Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarla suçlular tek tek yakalanıyor. Ekipler tarafından 2 saatlik şok uygulamada 2 bin 431 şahıs sorgulanırken bin 57 araç kontrol edildi. Kusurlu olan 87 araç sürücüsünü idari para cezası uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. Denetimde 2 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayıca silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşen cezası olan bir, hakaret suçundan bir, dolandırıcılık suçundan bir, bilişim suçundan 3, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan iki, mala zarar verme suçundan bir kişi olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adliye sevk edilirken şok uygulamaların devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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