Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, yurda kaçak yollarla giren bir yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından 5 Ağustos-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde, 14 kök kenevir, 24 gram kubar esrar, 37 gram skunk, 14 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 2 gram Afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 ve yasa dışı ekim suçunu işleyen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Ekipler ayrıca hafta boyunca yaptıkları çalışmada 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, 304 paket kaçak sigara, 140 gram sarmalık kıyılmış tütün, 360 gram pipo tütünü ve 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirdi. Ticaret amaçlı makaron, yaprak sigara kağıdının içinde tütün satmak suçunu işleyen 2 şüpheli şahsa adli tahkikat yapıldı.

Kaçak yollarla girmiş

Jandarma ekiplerin yaptığı uygulamalarda yurda kaçak yollarla giren 1 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıs gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa Makaron 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu?
title