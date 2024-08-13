Düzce'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, yurda kaçak yollarla giren bir yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Düzce'de jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından 5 Ağustos-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde, 14 kök kenevir, 24 gram kubar esrar, 37 gram skunk, 14 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 2 gram Afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 ve yasa dışı ekim suçunu işleyen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Ekipler ayrıca hafta boyunca yaptıkları çalışmada 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, 304 paket kaçak sigara, 140 gram sarmalık kıyılmış tütün, 360 gram pipo tütünü ve 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirdi. Ticaret amaçlı makaron, yaprak sigara kağıdının içinde tütün satmak suçunu işleyen 2 şüpheli şahsa adli tahkikat yapıldı.
Kaçak yollarla girmiş
Jandarma ekiplerin yaptığı uygulamalarda yurda kaçak yollarla giren 1 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıs gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. - DÜZCE