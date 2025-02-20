Düzce'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye yapılan baskında 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve imalatına yönelik merkeze bağlı İstilli köyünde bir işletmeye operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - DÜZCE