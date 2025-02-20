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Düzce'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Düzce'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye yapılan baskında 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve imalatına yönelik merkeze bağlı İstilli köyünde bir işletmeye operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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