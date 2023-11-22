Düzce'de Jandarma Operasyonlarında Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Düzce'de son 1 haftada düzenlenen jandarma operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Düzce'de son 1 haftada düzenlenen jandarma operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 57 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 70 gram kenevir tohumu ve 19 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa