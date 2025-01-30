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Düzce'de Jandarma Ekiplerinden Şok Denetim: Uyuşturucu ve Trafik Ceza İşlemleri

Düzce'de Jandarma Ekiplerinden Şok Denetim: Uyuşturucu ve Trafik Ceza İşlemleri
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 25 farklı noktada gerçekleştirdiği şok denetimlerde 15 aracı trafikten men etti ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin 25 farklı noktasında şok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 15 araç trafikten men edilirken bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında, 25 farkı noktada şok yol kontrolleri yapılırken, 2 bin 975 şahıs, 911 aracın kontrolleri gerçekleşti. 15 araç trafikten men edildi, 33 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı. 6 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan adli işlem yapıldı. 2 gram skunk ve 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şahısta uygulamalarda yakalandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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