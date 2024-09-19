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Düzce'de Jandarma Denetimleri: 9 Şahıs Yakalandı

Düzce'de Jandarma Denetimleri: 9 Şahıs Yakalandı
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Düzce'de gerçekleştirilen kapsamlı jandarma denetimlerinde aranan 9 şahıs yakalanırken, 3 araç trafikten men edildi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma sorumluk sahasında son 24 saatte yapılan denetimde aranan 9 şahıs yakalandı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin şok denetimleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlik komutanlıklarınca, sorumluluk alanında icra edilen şok yol kontrol faaliyetinde 4 bin 343 şahıs, bin 973 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan 9 şahıs yakalanırken 3 araç trafikten men edildi. Uygulamada 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamada "Düzce'mizin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı olma azim ve kararlığındadır" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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