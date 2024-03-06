Düzce'de izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada; "Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; K.S. isimli şahsın arazisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Bahse konu arazide jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde A.S., İ.İ., C.G., H.T. ve N.D. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ise 2 adet delici, 47 metrelik elektrik kablosu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar Gölyaka ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır" denildi. - DÜZCE