Düzce'de Işık İhlali Yapan Otomobil, İki Yaya İle Çarpıştı

Düzce'de Işık İhlali Yapan Otomobil, İki Yaya İle Çarpıştı
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Düzce'de Işık İhlali Yapan Otomobil, İki Yaya İle Çarpıştı
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Düzce'de bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidinden geçen iki kadına çarpmasının ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Kazada kadınlar ağır yaralandı ve hastanelere kaldırıldılar.

Otomobilin çarpıp kaçtığı 2 yaya ağır yaralandı

DÜZCE - Düzce'de ışık ihlali yapan otomobil, yaya geçidinden geçen 2 kişiye çarparak kaçtı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kalıcıkonutlar istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil Metek Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapmasının ardından yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kadın yaklaşık 100 metre savruldu. Savrulan kadınların durumunu kontrol etmeyen otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre savrulan ve kanlar içerisinde kalan kadınlar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Işık ihlali yaparak kadınlara çarpan aracın tespit edilmesi çalışmaları başlatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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