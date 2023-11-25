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Düzce'de İşe Gideceğini Söyleyip Kaybolan Kişi Aranıyor

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3. Sayfa Haberleri
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Düzce'de yaşayan Gökhan Koçoğlu, işe gideceğini söyleyip evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE'de 10 gün önce işe gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (36) aranıyor.

Cumayeri ilçesinde yaşayan Gökhan Koçoğlu, 15 Kasım'da işe gideceğini söyleyip ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Koçoğlu için arama çalışması başlatıldı. Düzce AFAD İl Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve polis ekipleri Melen Çayı içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumayeri Düzce 3. Sayfa Haberler

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