Düzce'de İş Yerinde Ölü Bulunan Kadir Kardüz'ün Ölüm Nedeni Belli Oldu

Düzce'de İş Yerinde Ölü Bulunan Kadir Kardüz'ün Ölüm Nedeni Belli Oldu
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Düzce'de bıçak bileme dükkanında ölü bulunan 61 yaşındaki Kadir Kardüz'ün kalp damar rahatsızlığına bağlı komplikasyon nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düzce'de iş yerinde ölü bulunan 61 yaşındaki Kadir Kardüz'ün kalp damar rahatsızlığına bağlı komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesi 1. Düzce Bulvarı'ndaki bıçak bileme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kardüz'ün haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, hareketsiz halde yatan Kardüz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Kadir Kardüz'ün kalp damar rahatsızlığına bağlı komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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