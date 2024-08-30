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Düzce'de iş kazasında hayatını kaybeden işçi

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Düzce'nin Akınlar Mahallesindeki hurdacılar sitesinde meydana gelen iş kazasında ekskavatör ile konteyner arasına sıkışan 35 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akınlar Mahallesindeki hurdacılar sitesinde meydana gelen iş kazasında ekskavatör ile konteyner arasına sıkışan 35 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi(KSS) Hurdacılar Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekskavatör ile konteynır arasında sıkışan 35 yaşındaki M. C. yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.C. hayatını kaybetti. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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