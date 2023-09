Düzce'de İnşaattan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Kaçarken At Arabasıyla Çarptı

Düzce'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, kendilerini fark ederek uyaran kişinin kamyonetine at arabasıyla çarptı. Şüpheliler, at arabasını bırakarak kaçtı.

DÜZCE'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli kendilerini fark ederek uyaran vatandaşın aracına, at arabasıyla vurup kaçtı. İhbar üzerine polis ekiplerinin kovaladığı 2 şüpheli bir süre sonra at arabasını bırakıp kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. At arabasıyla inşaata gelen 2 şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden bir kişi, şüphelileri engellemek istedi. Şüpheliler, geldikleri at arabasına binerek kendilerini uyaran vatandaşın kamyonetine çarpıp kaçmaya başladılar. At arabasıyla kaçan şüphelileri takip eden vatandaş, polisi de arayarak ihbarda bulundu. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Aziziye Mahallesi'nde at arabasını bıraktı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

At arabasında bulunan bir köpek kulübesi, bir çamaşır makinesi ve bazı inşaat malzemelerinin çalıntı olup olmadığını tespiti için çalışma başlatıldı. At arabası, polis tarafından otoparka çekilirken, at ise Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından muayenesi yapıldıktan sonra Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. At, belediye tarafından koruma altına alındı.