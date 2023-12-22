Üye Girişi
Haberler

Düzce'de infialle öldürme suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, infialle öldürme suçundan aranan E.İ. isimli şahıs uyuşturucu ile yakalandı. Şahsın üzerinden 11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, infialle öldürme suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.İ. isimli şahıs uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları uyarınca jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyünde bir dinlenme tesisinde araması bulunan şahsın mola vereceği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmayla

'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Batman nüfusuna kayıtlı E.İ. (20) isimli erkek şahıs yakalandı.

Üzerinden kokain çıktı

Şahsın yakalandığı sırada 'Prens' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında ise 11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Kaynaşlı Jandarma Düzce Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title