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Düzce'de İç Sularda Avlanma Yasağı Başladı

Düzce'de İç Sularda Avlanma Yasağı Başladı
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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularda avlanmanın yasaklandığını açıkladı. Av yasağı nedeniyle avlanma ve satış işlemlerine getirilen kısıtlamaların sürdürülebilir balık popülasyonu için önemli olduğu vurgulandı.

15 Haziran tarihleri arasında avlanmak yasaklandı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 mart – 15 haziran tarihleri arasında iç sularda avlanmanın yasak olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada "İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama dönemi olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır. Avlanma yasağına uymayan kişilere kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden Nakil/Menşe Belgesinin alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur" denildi.

"Doğal dengeyi korumak toplumsal sorumluluktur" diyen Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun "Söz konusu av yasakları, iç su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması, balıklarının üreme dönemlerini rahat geçirebilmeleri amacıyla düzenlenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, ekosistem dengesinin sürdürülebilirliği için belirlenen kurallara uymaları gelecek nesiller için büyük önem arz etmektedir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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