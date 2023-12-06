Düzce'de Hız Sınırını Aşan Sürücülere 44 Bin 162 TL Cezai İşlem Uygulandı

Düzce-Zonguldak D-655 kara yolu üzerinde yapılan radar uygulamasında hız sınırını aşan 28 araç sürücüsüne toplamda 44 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce'de polis ekiplerince hız sınırına uymayan sürücüler için yapılan radar uygulamasında 44 bin 162 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce- Zonguldak D-655 kara yolu üzerinde polis ekiplerince radar uygulaması yapıldı. Hız sınırının 110 olduğu güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, radara takılan 28 araç sürücüsüne toplamda 44 bin 162 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE