Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ele verdi - Haberler

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Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ele verdi

Düzce'de girdikleri evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Düzce'de girdikleri evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gölyaka ilçesindeki evden hırsızlık yapıldığını fark eden F.R., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık olayına ilişin çalışma başlatan JASAT timi ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlık olayını A.Y. ve D.R. isimli şahısların yaptığını belirledi. Şahıslar, çalınan malzemelerle birlikte Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Jandarma, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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