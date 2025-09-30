Haberler

Düzce'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DÜZCE(İHA) –Düzce'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Düzce'de aranan şahısların yakalanması için jandarma timleri tarafından çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Düzce Merkez ilçede elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Adli işlemlerin ardından şahıs cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.