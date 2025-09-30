Düzce'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
DÜZCE(İHA) –Düzce'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.
Düzce'de aranan şahısların yakalanması için jandarma timleri tarafından çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Düzce Merkez ilçede elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Adli işlemlerin ardından şahıs cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa