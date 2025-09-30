Düzce'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

DÜZCE(İHA) –Düzce'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Düzce'de aranan şahısların yakalanması için jandarma timleri tarafından çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Düzce Merkez ilçede elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Adli işlemlerin ardından şahıs cezaevine gönderildi. - DÜZCE