Düzce'de hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 1 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli şahıs tutuklandı.
Düzce'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 1 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.A.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE