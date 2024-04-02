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Düzce'de hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 1 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli şahıs tutuklandı.

Düzce'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan ve 19 yıl 1 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.A.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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