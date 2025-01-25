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Düzce'de Heyelan Nedeniyle Yol Tek Şeritten Trafiğe Açıldı

Düzce'de Heyelan Nedeniyle Yol Tek Şeritten Trafiğe Açıldı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve polis ekipleri, bölgedeki güvenliği sağladı ve heyelan kaldırma çalışmalarına başladı.

Düzce'de sağanak yağışlar Gölyaka ilçe yolunda heyelana sebebiyet verdi. Yol tek şeritten verilirken, heyelan kaldırma çalışmalarına başlandı.

Olay, Gölyaka ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sağanak yağışın etkili olduğu kentte, ilçe bağlantı yolunun yan kısmında bulunan toprak alanda heyelan meydana geldi. Yola kadar gelen kayma sebebiyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye gelen Karayolları ve polis ekiplerinin yolun güvenliğini sağlamasının ardından heyelan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Yol ise ekipler tarafından kontrollü veriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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