DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayvan taşıyan kamyona tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, büyükbaş hayvan çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Kaza Beyköy bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan A.A. idaresindeki 54 DP 227 plakalı Kia marka büyükbaş hayvan taşıyan kamyona, 2. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden gelen, Düzce Cam fabrikasına ait tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hayvan taşıyan kamyon devrildi. Devrilen kamyonun içerisinden yola çıkan büyükbaş hayvan çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarılırken, kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza sebebi ile kısmen yol trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - DÜZCE