Düzce'de Havaya Ateş Eden Şahısların Araç ve Evlerinde Ruhsatsız Silahlar Bulundu

Düzce D655 karayolu üzerinde havaya ateş eden şahısların araç ve evlerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar mahkemeye sevk edilecek.

Düzce D655 karayolu üzerinde havaya ateş eden şahısların araç ve evlerinde yapılar aramada 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, Düzce Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Alaplı-Akçakoca karayolunda bir araçtan hava ateş açıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine Akçakoca ilçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı. Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri Akçakoca ilçesi Doğanlı Köyünde 2 şüpheli şahıs ve ikametleri tespit edildi. Alınan arama kararı üzerine şahısların ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, ve bu tabancalara ait 9 adet fişek, 1 adet boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar C.Ş. ve D.İ. adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecekler. - DÜZCE