Düzce'de Havaya Ateş Açan 5 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de Havaya Ateş Açan 5 Şüpheli Yakalandı
Düzce'de jandarma ekipleri, havaya ateş açarak vatandaşların hayatını riske atan 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.

Düzce'de havaya ateş açarak vatandaşların hayatını riske atan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Düzce'de havaya ateş açan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzce'de yayla ve mesire alanlarında yapılan eşzamanlı operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 5 şahsa işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 212 adet 9 milimetre fişek ve 189 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak haklarında, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

