Düzce'de Havadan Trafik Denetimi: 55 Sürücüye Ceza
Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli trafik denetiminde, 55 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden ceza kesildi. Uygulamada toplamda 52 bin 656 lira ceza uygulandı.
Düzce'de bölge trafik ekiplerince D-100 Karayolu üzerinde havadan denetim yapıldı. Denetimde 55 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden ceza kesildi.
Gümüşova D-100 Karayolu üzerinde bölge trafik ekiplerince havadan dron destekli denetim gerçekleştirildi. Uygulamada emniyet kemeri takmayan 37 sürücüye, cep telefonu kullanarak araç süren 7 kişiye ve kırmızı ışık ihlali yapan 11 sürücüye toplamda 52 bin 656 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE