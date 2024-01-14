Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Hafif Ticari Araç Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, tıra arkadan çarparak bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de hafif ticari araç tıra arkadan çarpıp savruldu. Bariyerlere çarpıp devrilen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza Çilimli sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan Barış D. idaresinde ki 34 EPY 760 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan Fatih P. idaresindeki 34 EOD 466 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarparak savruldu. Savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sürücü Barış D. ve yanında yolcu olarak bulunan Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç sürücüsü Barış D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yolcu Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Düzce Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri! Rüyada çanta görmek ne anlama gelir?? Rüyada siyah çanta görmek ne manaya gelir? Rüyada beyaz çanta görmek ne demek? Mukabele ne demek? Mukabele nedir? Mukabele dinle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title