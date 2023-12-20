Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'de köyden inen hafif ticari araç, virajı alamayarak takla attı. Kazada araç içinde bulunanlar araçtan çıkartılırken, sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köyden inen hafif ticari araç, virajı alamadı ve yol kenarına savrularak takla attı. Kazada araç içinde bulunanlar araç yanına çıkarken, sıkışan bir kadını ise itfaiye ekipleri çalışma yaparak çıkarttı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beyköy beldesine bağlı Derdin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derdin köyünden Düzce şehir merkezine giden Turgay S.'nin kullandığı 35 BBN 315 plakalı hafif ticari araç, virajı alamadı ve takla atarak yol kenarına savruldu. Ters dönen araçta bulunan Ahmet Hamdi K., Ediz S. ve Turgay S. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Nihal Ö.K. ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Düzce İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title