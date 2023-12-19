Üye Girişi
Haberler

Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile bisikletli çarpıştı ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep B. idaresindeki 67 ABT 957 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Yaşar D. isimli bisikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? DEM PARTİ HDP Mİ? DEM partisi hangi parti, açılımı nedir? Gönül Dağı 119. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 19 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? Şu an hangi retro var 2023? Merkür Retrosunda neler yapılmaz, hangi burçları etkiler? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram altın yükseldi mi, ne kadar oldu? İzlanda nerede? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Yalı Çapkını 51.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, 2023 başvuru tarihi belli oldu mu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 19 Aralık Döviz Kuru! Dolar ne kadar oldu? Marmaray seferleri neden durduruldu? 19 Aralık Marmaray'da ne oldu? ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE VAR MI? Çalışan emeklilere de 5000 lira verilecek mi, ne zaman yatacak, Meclisten Geçti mi? SON DAKİKA Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title