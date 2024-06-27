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Düzce'de Güvercin Barakasında Yangın Çıktı

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Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangında, cins ve değerli güvercinler telef oldu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Düzce'de bir barakada yangın çıktı. Yangında barakada bulunan cins güvercinler telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kiremitocağı Mahallesi'nde Murat Deviren'e ait cins ve değerli güvercinlerin bulunduğu barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün barakayı sardı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

İtfaiyenin söndürme görüntülerini çaresizce izleyen Murat Deviren, "İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş beliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı" diye konuştu.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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