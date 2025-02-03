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Düzce'de Güvenlik Uygulamaları: 27 Bin Kişi Sorgulandı, 21 Tutuklama

Düzce'de Güvenlik Uygulamaları: 27 Bin Kişi Sorgulandı, 21 Tutuklama
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 27 bin 860 şahsı sorgulayarak araması bulunan 60 kişiyi gözaltına aldı. Bu süreçte 21 kişi tutuklandı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 27 bin 860 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 60 şahıs yakalandı, 21 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin 860 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 60 kişi gözaltına alınırken 21'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 3 tabanca, 4 av tüfeği, 3 adet kuru sıkı, 30 mermi, 5 kesici ve delici alet, 16 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer suçların önlenmesi için denetimlerin arttırılarak devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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