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Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 83 Şahıs Yakalandı

Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 83 Şahıs Yakalandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 19 bin 800 şahıs sorgulandı, aranan 83 kişi yakalanarak 31'i tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin 800 şahıs sorgulandı, aranan 83 şahıs yakalandı, 31'i tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 19 bin 800 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 83 kişi gözaltına alınırken, 31 kişi tutuklandı. Aramalarda 4 adet tabanca, 123 adet mermi, 2 adet kurusıkı silah, 4 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, 7 kartuş ve 2 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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