Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 28 Bin Kişi Sorgulandı, 60 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 28 Bin Kişi Sorgulandı, 60 Şüpheli Yakalandı
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Düzce'de yapılan güvenlik denetimlerinde, 28 bin şahıs sorgulanırken araması bulunan 60 kişi yakalandı. 19'u tutuklandı ve çeşitli silah ile mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 28 bin şahıs tek tek sorgulandı araması bulunan 60 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamada 28 bin şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 60 şüpheli şahıs yakalanırken 19 kişi tutuklandı.

Yapılan şok uygulamalarda 10 tabanca, 8 adet av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 233 adet mermi, 8 şarjör, 162 tüfek parçası, 18 tabanca parçası ve 8 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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