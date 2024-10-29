Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 27 Bin 700 Kişi Sorgulandı

Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 27 Bin 700 Kişi Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 27 bin 700 kişi sorgulanırken, araması bulunan 67 kişi gözaltına alındı ve 27 kişi tutuklandı. Denetimlerde çeşitli silah ve mermiler de ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 27 bin 700 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 67 şahıs gözaltına alınırken, 27 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 27 bin 700 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 67 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 8 av tüfeği, 183 mermi, 9 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk Polis

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler
İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi

Sen misin işçilerin tazminatını ödemeyen! 35 milyonluk Sadıkoğlu yalısına haciz şoku
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.