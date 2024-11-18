Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 68 Gözaltı, 16 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 26 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 68 şahıs gözaltına alınırken 16'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 11-17 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 26 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 68 kişi gözlem altına alınırken 16'sı adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 1 adet kurusıkı, 8 adet tabanca, 1 av tüfeği, 4 kesici alet 73 mermi ve 8 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE