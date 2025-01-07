Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 44 Şahıs Yakalandı, 15'i Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 24 bin 800 şahıs sorgulandı araması bulunan 44 kişi yakalanırken 15'i tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 24 bin 800 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 44 şüpheli şahıs yakalanırken 15 kişi tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 5 tabanca, 9 adet av tüfeği, 3 adet delici ve kesi alet 240 adet mermi 6 şarjör, 5 kurusıkı tabanca ve 48 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin yeni yılda da aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE