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Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 40 Bin 850 Kişi Sorgulandı

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Düzce'de yapılan polis ve jandarma denetimlerinde 40 bin 850 kişi sorgulandı, araması bulunan 47 şahıs gözaltına alındı ve 12'si tutuklandı. Denetimlerde çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 40 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 47 şahıs gözaltına alınırken 12'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamada 40 bin 850 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 47 kişi gözlem altına alınırken 12'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 7 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tabanca, 1 kesici alet ve 63 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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