Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 28 Bin Şahıs Sorgulandı, 15 Kişi Tutuklandı

Düzce'de yapılan güvenlik denetimlerinde 28 bin şahıs sorgulandı, araması olan 59 şüpheli yakalandı ve 15 kişi tutuklandı. Denetimlerde birçok silah ve mermi de ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 28 bin şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs yakalandı 15'i tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde ve üniversite bölgesinde ekipler adeta kuş uçurmuyor. Ekipler tarafından 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 59 şüpheli şahıs yakalanırken 15 kişi tutuklandı.

Yapılan şok denetimlerde ise 236 mermi, 12 şarjör, 4 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 5 tabanca ve 36 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
