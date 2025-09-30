Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 28 Bin Şahıs Sorgulandı, 15 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 28 bin şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs yakalandı 15'i tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde ve üniversite bölgesinde ekipler adeta kuş uçurmuyor. Ekipler tarafından 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 59 şüpheli şahıs yakalanırken 15 kişi tutuklandı.

Yapılan şok denetimlerde ise 236 mermi, 12 şarjör, 4 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 5 tabanca ve 36 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE